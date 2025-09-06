چھاپے،جرمانے محض نمائشی ،پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخناموں پر عملدر آمد ناکام
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)شہر میں مہنگائی کی صورتحال قابو سے باہر ہو گئی ہے ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد کرانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔
روزمرہ استعمال کی اشیاء سرکاری فہرست سے کہیں زیادہ نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہیں جبکہ عوام کی جیبوں پر من مانے دام بٹورنے کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے ۔ نرخ نامے محض دکھاوا، سبزی، پھل، دودھ، دہی، مرغی اور گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ نرخ نامے صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہو گئے ہیں اور کسی بھی بازار یا مارکیٹ میں ان پر عملدرآمد نظر نہیں آ رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بازاروں میں دکھائی تو دیتے ہیں لیکن چھاپے اور جرمانے محض نمائشی ہیں۔ ایک طرف سبزیوں اور دالوں کی قیمتیں دوگنا وصول کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف دودھ، دہی اور گوشت بھی مقررہ نرخوں سے کئی روپے زائد میں بیچے جا رہے ہیں۔شہریوں نے شکایت کی کہ انتظامیہ صرف کاغذی رپورٹوں تک محدود ہے جبکہ حقیقی ریلیف کہیں نظر نہیں آتا۔ تاجروں کے مطابق مہنگائی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہول سیل مارکیٹ میں نرخوں کا بڑھ جانا ہے ، تاہم خریداروں کا مؤقف ہے کہ اصل مسئلہ عدم نگرانی اور چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کا ہے ۔ صارفین نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری نرخ نامے ہر دکان پر آویزاں ہونے کے باوجود عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔