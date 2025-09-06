کپاس،دھان،گنے کی فصلیں تباہ ،مہنگائی کا خدشہ
فیصل آباد (بلال احمد سے )حالیہ سیلاب نے فیصل آباد ڈویژن میں تباہی مچا دی، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں آنکھوں کے سامنے بہہ گئیں اور کسانوں کی سال بھر کی محنت لمحوں میں برباد ہو گئی۔
ذرائع کے مطابق فیصل آباد ڈویژن میں 3 لاکھ 23 ہزار ایکڑ زرعی رقبہ سیلاب کی نذر ہو گیا جس سے کپاس، دھان، گنا اور چارے جیسی فصلیں مکمل طور پر ختم ہو گئیں۔ماہرین کے مطابق یہ تباہی نہ صرف کسانوں کو کنگال کر دے گی بلکہ فیصل آباد کی زرعی معیشت اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے ۔ ڈویژن کے درجنوں دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جہاں کھیت کھلیان دریاؤں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔کسان دہائی دے رہے ہیں کہ وہ بھاری قرضوں سے زمین کاشت کر رہے تھے لیکن سیلابی ریلے سب کچھ بہا لے گئے ۔ مقامی لوگ اپنی تیار فصلیں بہتے دیکھ کر غم میں مبتلا ہیں۔
زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر فوری بحالی کے اقدامات نہ کیے گئے تو فیصل آباد میں غذائی اجناس کی قلت اور مہنگائی کا ایسا طوفان اٹھ سکتا ہے جو عام شہریوں کی کمر توڑ دے گا۔ کپاس کی تباہی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی سنگین بحران کی لپیٹ میں آ سکتی ہے جبکہ مویشیوں کے لیے چارہ ختم ہونے سے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں کمی کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں اور کسانوں نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر فیصل آباد کے کسانوں کو فوری مالی امداد اور نقصان کا ازالہ نہ ملا تو اس ڈویژن کی معیشت مکمل طور پر زمین بوس ہو سکتی ہے ۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریلیف اور بحالی میں تاخیر نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے اور اگر بروقت اقدامات نہ ہوئے تو فیصل آباد میں بھوک، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی نئی لہر دوڑ سکتی ہے ۔