سیلابی صورتحال پر میٹرک کا (سیکنڈ)سالانہ امتحان ملتوی اَب 29ستمبر سے شروع ہوگا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر و طلبا و طالبات کے وسیع تر مفاد کی خاطر 10 ستمبر 2025ء سے شروع ہونے والا میٹرک کا (سیکنڈ)سالانہ کا امتحان ملتوی کر دیا۔

اَب امتحانات 29 ستمبر 2025ء سے شروع ہوں گے ۔ کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ فیصل آباد ڈاکٹر جعفر کے مطابق اس سسلہ میں نئی ڈیٹ شیٹ پنجاب بورڈز کی جانب سے دوبارہ جاری کی جائے گی اور طلبا وطالبات کو نئی ڈیٹ شیٹ کے مطابق رول نمبر سلپس جاری ہوں گی۔

 

