عید میلادالنبی ؐ کی تقریبات ،لنگر ، سبیلوں کا بھی اہتمام
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سرورِ کائنات حضورنبی کریم ؐکے یوم ولادت باسعادت پر فیصل آباد میں عقیدت و احترام کے ساتھ تقاریب ہوئیں اور مختلف علاقوں میں جلوس، محافل اور محفل نعت کا اہتمام کیا گیا۔
شہر بھر کی مساجد، گلیاں اور بازار برقی قمقموں اور سبز پرچموں سے سجائے گئے جبکہ عاشقانِ رسول ؐ نے اپنے اپنے انداز میں خوشی و عقیدت کا اظہار کیا۔عید میلاد النبیؐ کا مرکزی جلوس گھنٹہ گھر چوک کے آٹھوں بازاروں میں نکالا گیا جس میں علمائے کرام، شہریوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا جلوس درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزرگاہوں سے گزرتے رہے جبکہ نعت خواں حضرات نے حضور اکرم ؐ کی شان اقدس میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے ۔ اس موقع پر مختلف تنظیموں کی جانب سے لنگر اور سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شہر میں پولیس کی جانب سے سخت سکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے ۔ اہم مقامات پر پولیس اور ایلیٹ فورس کے دستے تعینات رہے جبکہ جلوس کے راستوں پر سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر نے بتایا کہ تمام جلوسوں اور محافل کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی گئی تاکہ شہری پرامن ماحول میں جشن میلاد النبی ؐ منانے کی سعادت حاصل کرسکیں۔