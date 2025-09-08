صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انعامی رقم کا جھانسہ دیکر سادہ لوح شہری کو لوٹ لیا گیا

  • فیصل آباد
انعامی رقم کا جھانسہ دیکر سادہ لوح شہری کو لوٹ لیا گیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)انعامی رقم کا جھانسہ دیکر سادہ لوح شہری کو لوٹ لیا گیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ ستیا رام میں رفیق اپنی گلی میں موجود تھا کہ۔۔۔

 اس دوران نامعلوم نوسر باز نے خور کو مشہور کمپنی کا نمائندہ ظاہر کیا اور اسے انعامی رقم نکلنے کا جھانسہ دیا جس کے حصول کے لیے ملزم نے اسے 20 ہزار روپے جمع کروانے کی ہدایت کی اور اسکی مد میں خود ساختہ جعلی پرچی دیکر انعام بینک میں منتقل ہونے کا جھانسہ دیتے ہوئے رفو چکر ہوگیا ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

