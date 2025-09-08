عید میلاد النبیؐ :پولیس لائنز میں محفل میلاد کااہتمام
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)جشن عید میلاد النبیؐ کے سلسلے میں پولیس لائنز فیصل آباد میں محفل میلاد مصطفیٰؐ کا روح پرور اہتمام کیا گیا۔۔
جس میں سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر، ایس ایس پی آپریشنزبشریٰ جمیل، ایس ایس پی انویسٹی گیشن ناصر محمود باجوہ سمیت دیگر پولیس افسروں اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔محفل کا آغاز تلاوتِ قرآن پاک سے ہوا جسکے بعد نعت خواں حضرات نے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔ اس موقع پر اتحاد اور اخوت کے جذبات کو بھی اجاگر کیا گیا۔ محفل کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور امن و امان کے قیام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سی پی او فیصل آباد نے شرکائے محفل کیلئے پریڈ گراؤنڈ میں کھانے کا بھی اہتمام اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیرتِ نبی ﷺ ہمیں اخلاق، بھائی چارے اور صبر و تحمل کا درس دیتی ہے ، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔