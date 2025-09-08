صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید میلاد النبیؐ :پولیس لائنز میں محفل میلاد کااہتمام

  • فیصل آباد
عید میلاد النبیؐ :پولیس لائنز میں محفل میلاد کااہتمام

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)جشن عید میلاد النبیؐ کے سلسلے میں پولیس لائنز فیصل آباد میں محفل میلاد مصطفیٰؐ کا روح پرور اہتمام کیا گیا۔۔

جس میں سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر، ایس ایس پی آپریشنزبشریٰ جمیل، ایس ایس پی انویسٹی گیشن ناصر محمود باجوہ سمیت دیگر پولیس افسروں اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔محفل کا آغاز تلاوتِ قرآن پاک سے ہوا جسکے بعد نعت خواں حضرات نے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔ اس موقع پر اتحاد اور اخوت کے جذبات کو بھی اجاگر کیا گیا۔ محفل کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور امن و امان کے قیام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سی پی او فیصل آباد نے شرکائے محفل کیلئے پریڈ گراؤنڈ میں کھانے کا بھی اہتمام اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیرتِ نبی ﷺ ہمیں اخلاق، بھائی چارے اور صبر و تحمل کا درس دیتی ہے ، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کی کارروائی، غیر قانونی تعمیرات مسمار

حضور ؐکی ولادت کا دن ایمان کا حصہ، یوسف رضا گیلانی

اکھنڈ بھارت کا خواب پورا نہیں ہوگا، جنرل (ر) زبیر محمود

محکمہ لا ئیو سٹاک کا ایکشن، غیر معیاری پیداوار پر فیڈ مل سیل

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 3500لٹر ناقص دودھ تلف

اسلام آباد، 5اشتہاریوں سمیت 30جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر