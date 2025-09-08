صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی ہاؤسنگ سکیم کے مالک کیخلاف مقدمہ درج کرلیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)غیرقانونی ہاؤسنگ سکیم کے مالک کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقہ410چک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے امتیاز نامی شخص کیخلاف مقدمہ درج کرلیا جو پنجاب سٹیز ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم چلانے میں ملوث تھا۔

