پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا بچوں کی بیماریوں پرتربیتی سیشن
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں بچوں کی بیماریوں کے متعلق تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔
بچوں کی بیماریوں اور ان کے تدارک کے لیے آگاہی دی گئی ۔تربیتی پروگرام میں طبی ماہرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگاہی پروگرام میں پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کی صدر پروفیسر ڈاکٹر حنا عائشہ، پروفیسر ڈاکٹر ساجد اقبال ، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، ڈاکٹر کلیم اختر ملہی ، پروفیسر ڈاکٹر ہما ارشد چیمہ، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ مقبول ، ڈاکٹر ارشد ، پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود ، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق ، پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان ، ڈاکٹر نگینہ شہزادی گولڈ میڈلسٹ ، پروفیسر ڈاکٹر یعقوب قازی ، پروفیسر ڈاکٹر موادت حسین رانا نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ آگاہی نہ ہونے سے بچوں میں مختلف بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے جنکے متعلق آگاہی اور تحقیق انتہائی ضروری ہے ۔ اس پروگرام کو منعقد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں بیماریوں کی بڑھتی شرح کو کم کیسے کیا جائے اور والدین کو آگاہی دی جائے ۔