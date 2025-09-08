صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا بچوں کی بیماریوں پرتربیتی سیشن

  • فیصل آباد
پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا بچوں کی بیماریوں پرتربیتی سیشن

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں بچوں کی بیماریوں کے متعلق تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔

بچوں کی بیماریوں اور ان کے تدارک کے لیے آگاہی دی گئی ۔تربیتی پروگرام میں طبی ماہرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگاہی پروگرام میں پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کی صدر پروفیسر ڈاکٹر حنا عائشہ، پروفیسر ڈاکٹر ساجد اقبال ، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، ڈاکٹر کلیم اختر ملہی ، پروفیسر ڈاکٹر ہما ارشد چیمہ، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ مقبول ، ڈاکٹر ارشد ، پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود ، پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق ، پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان ، ڈاکٹر نگینہ شہزادی گولڈ میڈلسٹ ، پروفیسر ڈاکٹر یعقوب قازی ، پروفیسر ڈاکٹر موادت حسین رانا نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ آگاہی نہ ہونے سے بچوں میں مختلف بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے جنکے متعلق آگاہی اور تحقیق انتہائی ضروری ہے ۔ اس پروگرام کو منعقد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں بیماریوں کی بڑھتی شرح کو کم کیسے کیا جائے اور والدین کو آگاہی دی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں

کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

کوٹ مومن :سیلاب متاثرین کیلئے قائم کیمپ جشن عید میلادالنبی ؐ

ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام جشنِ عید میلادالنبیؐ کی شاندار تقریبات

سالانہ تحفظ ختم نبو ت روڈ کارواں کا آغاز، ہزاروں افراد کی شرکت

پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم ، شہدائے اے پی ایس سکول میں کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر