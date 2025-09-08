لائلپور میوزیم میں شمعیں روشن ، شہدا کوخراج عقیدت
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ملکی تاریخ کے روشن اور ولولہ انگیز دن یوم دفاع پاکستان کے موقع پر شہر بھر کی طرح لائلپور میوزیم فیصل آباد میں بھی شہداء کی لازوال قربانیوں کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمعیں روشن کی گئیں۔
لائل پور عجائب گھر میں سجنے والی اس تقریب میں شہناز محمود،نبیلہ تبسم،ساجد ستار،پی ایچ اے ڈیپارٹمنٹ کے سٹاف سمیت دیگر نے بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔تقریب میں قومی ترانہ پڑھا گیا اور ملک کی خاطر جان نثار کرنے والے جنگ ستمبر کے شہداء کو شمعیں روشن کر کے شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔اس موقع پر شہناز محمود نے کہا کہ یوم دفاع تجدید عزم کا دن ہے کہ ملک کی سلامتی کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے ،یہ دن دشمن کے ناپاک عزائم کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے ،انہوں نے کہاکہ جنگ ستمبر میں ہماری بہادر افواج نے قوم کے شانہ بشانہ رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا کر ثابت کر دیا کہ فوج اور ہر فرد وطن عزیز کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے ۔