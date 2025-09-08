کمشنر کاعیدمیلادالنبیؐ پر سکیورٹی کنٹرول روم کا دورہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)عید میلادالنبی ؐپر مرکزی جلوسوں اور تقریبات کے دوران فول پروف سکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ڈویژنل کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ڈپٹی کمشنر آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا ۔
کنٹرول روم میں جلوسوں کے روٹس کی براہ راست مانیٹرنگ کی گئی، کمشنر کو جلوسوں کے روٹس،سکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے سکیورٹی پلان سے آگاہ کیا۔ کمشنر نے سکیورٹی کیمروں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ترجیح ہے ۔