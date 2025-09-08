صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کاعیدمیلادالنبیؐ پر سکیورٹی کنٹرول روم کا دورہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)عید میلادالنبی ؐپر مرکزی جلوسوں اور تقریبات کے دوران فول پروف سکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ڈویژنل کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے ڈپٹی کمشنر آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا ۔

کنٹرول روم میں جلوسوں کے روٹس کی براہ راست مانیٹرنگ کی گئی،  کمشنر کو جلوسوں کے روٹس،سکیورٹی انتظامات  بارے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے سکیورٹی پلان سے آگاہ کیا۔ کمشنر نے سکیورٹی کیمروں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ترجیح ہے ۔

 

