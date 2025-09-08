محکمہ تعلیم ڈویژنل مقابلے ، کمپری ہینسو سکول کے طلبہ کامیاب
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈویژنل سطح پر محکمہ تعلیم کی جانب سے کروانے والے مختلف مقابلوں میں گورنمنٹ کمپری ہینسو ماڈل ہائر سیکنڈری سکول کے طلبہ نے میدان لار لیا۔
تفصیلات کے مطابق فیصل آباد محکمہ تعلیم کی جانب سے پیٹنگز، تقریری ، سوال و جواب سمیت دیگر مختلف مقابلوں میں گورنمنٹ کمپری ہینسو ماڈل ہائر سیکنڈری سکول کے طلبہ کی جانب سے حصہ لیا گیا۔ جنہوں نے پہلے سکول کی طرح پر کامیابی حاصل کی اور بعد ازاں تحصیل کی سطح پر اور فائنلی ڈویژن کی سطح کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پنجاب ہی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں بھی اپنی جگہ بنالی گئی ہے ۔ پنجاب کی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں شریک طلبہ کی جانب سے ان مقابلوں میں بھی فتح حاصل کرنے اور اپنے سکول و اساتذہ کا نام روشن کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے ۔