ارکان اسمبلی وقاص اکرم، شیخ اکرم سیلاب متاثرین کیلئے سرگرم

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم کرنے کے لیے سیاسی شخصیات کی جانب سے امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ۔

اس سلسلے میں ممبر قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم، ممبر صوبائی اسمبلی شیخ اکرم اور سابق چیئرمین بلدیہ شیخ نواز اکرم پیش پیش ہیں۔سیلاب متاثرہ علاقوں میں نا صرف کھانے پینے کی اشیا، خیمے اور دیگر ضروری سامان تقسیم کیا جا رہا ہے بلکہ متاثرہ خاندانوں کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مقامی سطح پر امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اسی طرح شیخ اکرم نے متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ خدمت کا ہے ۔ سابق چیئرمین بلدیہ شیخ نواز اکرم نے بھی متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا کہ ان کی بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی۔علاقہ مکینوں نے سیاسی شخصیات کی ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور وہ اس آزمائش کی گھڑی میں خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے ۔

 

