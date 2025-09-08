سڑک پر شیشہ نشہ پی کر ہلڑ بازی کرتے 2افراد پکڑے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مصروف شاہراہ پر شیشہ نشہ پی کر ہلڑ بازی کرتے 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ بوٹا چوک میں دو ملزم شیشہ پی کر مرکزی شاہراہ پر پلڑ بازی کررہے تھے جنہیں پولیس نے شیشہ فلیور سمیت گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
مصروف شاہراہ پر شیشہ نشہ پی کر ہلڑ بازی کرتے 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ بوٹا چوک میں دو ملزم شیشہ پی کر مرکزی شاہراہ پر پلڑ بازی کررہے تھے جنہیں پولیس نے شیشہ فلیور سمیت گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔