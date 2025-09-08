زرعی یونیورسٹی میں میلاد النبی ؐکی تقریبات کا انعقاد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں میلاد النبیؐ کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ۔مرکزی تقریب یونیورسٹی کی جامع مسجد میں ہوئی وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار ،ڈینز ڈائریکٹرز اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی دن کا آغاز قرآن خوانی سے کیا گیا ۔
معروف عالم دین اسرار حسین نے سیرت النبیؐ کو اجاگر کیا ۔سینئر ٹیوٹر آفس اور چیف ہال وارڈن میں میلاد النبیؐ کی تقریب میں قرات و نعتیہ مقابلہ جات کا اہتمام کیا گیاوائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار نے کہا نے کہا سیرت النبیؐ کو عملی زندگی میں اپنا کر نا صرف ترقی کی نئی راہیں کھولی جاسکتی ہیں بلکہ اس مساوات اور اعلیٰ اخلاق کے فروغ سے افراد میں محبت اور رواداری کو بھی ممکن بنایا جاسکتا ہے ۔ ہمیں دلوں کی نفرتیں ختم کرتے ہوئے ایک دوسرے کیلئے معاون ثابت ہونا چاہیے ۔ سیرت النبی ؐ کو عام کر کے معاشرے میں موجود ناہمواریاں اور منفی رجحانات پر قابو پایا جاسکتا ہے ۔ انہوں نے شرکا ء پر زور دیا کہ وہ اپنی زندگیوں کو سیرت النبیؐ کے مطابق ڈھالیں اور دوسروں کیلئے آسانی پیدا کریں۔ علامہ اسرار حسین نے کہا ہمیں انفرادی اور معاشرتی سطح پر صادق اور امین جیسے اعلیٰ اقدار کو رواج دینا ہوگا۔ حضوراکرم ؐ کی آمد سے معاشرے میں پھیلی تاریکیوں کو اجالوں میں تبدیل کر کے بہترین اور مثالی معاشرے کی بنیا درکھی گئی۔ دنیا اور آخرت میں ترقی و نجات کیلئے سیرت النبیؐ کو اپنانا ناگزیر ہے ۔ ڈاکٹر عمران ارشد نے کہا جامعہ میں طلبہ کی اسلامی اصولوں پر کردار سازی کیلئے مختلف علما کے خصوصی لیکچر کا انعقاد باقاعدگی سے کیا جارہا ہے تاکہ طلبہ کو اسلام کے سنہری اصولوں سے روشناس کراتے ہوئے مہذب اور عدل و انصاف پر مبنی شہری بنایا جاسکے ۔ ڈاکٹر شوکت نے کہاکہ حضور نبی کریم ؐ کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ۔ اس موقع پر ملکی ترقی کیلئے دعائیں کی گئیں اور پاکستانی افواج کو انکی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔