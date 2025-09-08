گلشن اقبال،بھٹہ کالونی میں ناقص سیوریج پر اظہار تشویش
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جماعتِ اسلامی کے رہنما اور مزدور لیڈر میاں اعجاز نے پی پی 116 کی اضافی آبادیوں گلشن اقبال، اے ون بلاک اور بھٹہ کالونی میں سیوریج نظام کے ناقص اور بدانتظام حالات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے خبردار کیا ہے۔۔۔
کہ اگر متعلقہ ادارے فوری طور پر ان علاقوں میں سیوریج کے ناکارہ سسٹم درست نہیں کرتے تو جماعت اسلامی ایک بھرپور احتجاجی تحریک چلانے پر مجبور ہوگی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے مقامی رہائشیوں سے ملاقات پرکیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی یوسی 106 کے صدر اشرف رحمانی، دستگیر ایڈووکیٹ، یوسی 106 کے فوکل پرسن عوامی کمیٹیاں زبیر سلطانی،ارشد کھوکھر،ملک رشید،رفاقت علی، عمران بھٹی دیگر رہنما ہمراہ تھے ۔میاں اعجاز نے کہا کہ ان علاقوں کی حالت زیادہ اتنی خراب ہے کہ لوگ نمازی نماز پڑھنے مسجد جانا چھوڑ چکے ہیں، جنازوں کی تدفین میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں اور گندے پانی سے وبائی امراض بھی پھیل رہے ہیں، جو عوام کی صحت کے لئے سنگین خطرہ ہے ۔ انہوں نے کہاانتخابات کے وقت تو یہ آبادیاں قانونی شہریوں کے برابر شمار کی جاتی ہیں لیکن ترقیاتی کاموں کی بات آتے ہی انہیں غیر قانونی قرار دے کر نظر انداز کیا جاتا ہے جو انسانی حقوق کی صریحاً پامالی ہے ۔ حکومت اور متعلقہ ادارے سیوریج سسٹم کی فوری مرمت، سٹریٹ لائٹس کی فراہمی، پکی سڑکوں کی تعمیر اور صاف پانی کی دستیابی یقینی بنائیں۔ یہ آبادیاں ٹیکس ادائیگی کے لیے بھی تیار ہیں ۔انہوں نے منتخب عوامی نمائندوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ حلقہ کے عوام کی بہبود کے لیے عملی اقدامات کریں ۔