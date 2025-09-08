صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)سوشل ویلفیئر و بیت المال کے زیرِ اہتمام فیصل آباد کی این جی اوز کی جانب سے مظفرگڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔

یہ سامان وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ کی خصوصی ہدایات پر بھیجا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر آمنہ عالم کی نگرانی میں دو ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان مظفرگڑھ بھجوایا گیا۔ سامان میں آٹا، پینے کا پانی، بسکٹ، ادویات اور دیگر ضروری اشیا شامل تھیں۔آمنہ عالم کے مطابق 10 کلو وزنی آٹے کے 230 بیگز، 60 ہزار روپے مالیت کی ادویات اور 800 خشک راشن بیگز متاثرین کے لیے بھجوائے گئے ۔ فوڈ بیگز میں چینی، چاول، دالیں، کھجوریں، مصالحہ جات، خشک اشیاء اور خواتین کے لیے سینٹری پیڈز بھی شامل تھے ۔انہوں نے کہا کہ مظفرگڑھ کے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ متاثرین کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔

 

