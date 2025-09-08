پولیس کی نئی عمارتوں کا قیام،سی پی او کا مجوزہ مقامات کا دورہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے پولیس کی نئی بلڈنگز کے لیے مختلف مقامات کا وزٹ کیا، اس موقع پر ایس ایس آپریشنز، سی ٹی او فیصل آباد، ایس پی مدینہ ڈویژن، انچارج بلڈنگ اور دیگر افسر بھی انکے ہمراہ تھے ۔
تفصیلات کے مطابق سی پی او نے پولیس ریسٹ ہاؤس اور ٹریفک پولیس کے لیے مجوزہ مقامات تھانہ منصورہ آباد اور خانوآنہ بائی پاس چوک کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مجوزہ جگہوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور انچارج بلڈنگز سے بریفنگ بھی حاصل کی۔ اس دوران سی پی او نے کہا کہ ٹریفک پولیس شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کے بہاؤ کو منظم رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے ، اس لیے ان کے لیے علیحدہ اور جدید سہولتوں سے آراستہ پولیس لائن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ جگہ کے انتخاب میں تمام ضروری پہلوؤں، بشمول آسان رسائی، سکیورٹی اور سہولیات کو مدنظر رکھا گیا ہے تاکہ اہلکار بہتر ماحول میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔