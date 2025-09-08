نیشنل لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام جشن آزادی ریلی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نیشنل لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام شہداء آزادی کو سلام عقیدت پیش کرنے کیلئے جشن آزادی ریلی نکالی گی۔
ریلی کی قیادت نیشنل لیبر فیڈریشن کے مرکزی رہنما میاں اعجاز نے کی جبکہ نور حسین، یوسف، اعظم پہلوان، شاہد، شبیر ، ملک ارشد، عبد الرشید، غفار بٹ، شبیر، اسد، میاں امجد ودیگر رہنماؤں سمیت رکشہ ڈرائیوز اور مختلف تنظیموں کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے میاں اعجاز نے کہا کہ شہدائے آزادی نے جانوں کے نذرانے پیش کرکے پاکستان حاصل کیا جس پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سکیورٹی فورسز کے جوانوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کو ملک و قوم پر نچھاور کرکے وطن کا دفاع کیاقوم انکی قربانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بھارت کے غرور کو خاک میں ملانے پر افواج پاکستان خراج تحسین کے قابل ہے ۔ محنت کشوں نے ہمیشہ ملک کی تعمیر میں بھرپور کردار ادا کیا ہے ۔ ہم سب کو ملکر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا ہے ۔ ملک کی ترقی انصاف دئیے بغیر ممکن نہیں۔ رکشوں کو بند کرنے کی بجائے اصلاح کی ضرورت ہے ۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ سب کو روزگار کی یکساں مواقع فراہم کرے ۔ بڑے سرمایہ دار کو نوازنے کی بجائے چھوٹے کاروباری افراد کو ایس او پیز کے تحت روزگار کمانے دیا جائے ۔ سسٹم بنائے بغیر مسائل حل نہیں ہوسکتے ۔