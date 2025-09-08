صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آستانہ عالیہ دھو لر شریف کی زیرقیادت عید میلاد النبی ؐکاجلوس

  • فیصل آباد
آستانہ عالیہ دھو لر شریف کی زیرقیادت عید میلاد النبی ؐکاجلوس

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا )ماموں کانجن میں 1500 واں جشن عید میلاد النبی ؐعقیدت احترام سے منایا گیا ۔ عید میلاد البنیؐ کا قدیمی جلوس نکالا گیا جس میں عاشقان رسولؐ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔

تنظیم رضا اہل سنت کی سر پرستی میں چونگی نمبر 5 پر آف دھو لر شریف سے آنے والے قدیمی جلوس کی صدارت اور قیادت میں پیر سید غلام عبدالرسول ،پیر سید شبیر محی الدین،پیر سید شبر محی الدین،پیر سید طاہر محی الدین آستانہ عالیہ دھو لر شریف نے کی،جلوس کا بھر پور استقبال کیا۔ جلوس انتظامیہ حافظ رجب،شیخ شاہد،حاجی محمود یاسین ،ملک صفدر،شیخ واحد، رانا طارق ،ملک ظفر قادری،عرفان منیر،راشد ارباز ،اشرف محمدی،علامہ چاند فرید،شاہد علی نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں جلوس مختلف راستوں سے ہوتا عیدگاہ شبیر علوم میں پہنچا وہاں محفل میلاد ہوئی جس میں تلاوت قاری رجب ،نقابت راشد ارباز اور اظہار خیال علامہ چاند فرید اورخصوصی خطاب پیر صاحبان نے کئے ۔ایس ایچ او تھانہ ماموں کانجن اور ٹریفک پولیس نے جلوس کے داخلی خارجی راستوں پر سکیورٹی کے فاول پروف انتظا مات کر رکھے تھے۔اور آخر میں عالم اسلام کے لیے ۔ سلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور لنگر عام بھی تقسیم کیا گیا۔

 

 

