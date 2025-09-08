صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضور اکرم ؐ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ :اورنگزیب گورایہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )حضور اکرم ؐ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ پوری دنیا کیلئے رحمۃ اللعالمین بن کر آئے ۔

انہوں نے پیار محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا ۔ آج مسلمانوں کو متحد ہوکر اسوہ رسول ؐپر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہاراسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب گورایہ نے تحریک اہلسنت کے ناظم اعلیٰ مفتی ڈاکٹر یونس رضوی کی زیر صدارت جشن آمد مصطفے ٰ ؐ کے سلسلہ میں میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام مرکزی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے کیا۔ تقریب سے امیر جماعت اہلسنت مولانا اصغرنوری،ناظم شیخ ناظم، مولانا احمد علی، ایم پی اے سردار خان بہادر ڈوگر ، رضاشاہدوسیر، بلال بدرچوہدری،مولانا ناصر چشتی،علامہ عبدالرؤف، عبدالرؤف نوری، سلیم چشتی،عبدالرؤف روفی، حافظ  عثمان چشتی، یوسف ازہر، صابر صدیق،ملک بلال دیوان ایڈووکیٹ، سی اومحسن مظہر، آصف اﷲ بخاری،شیخ عبدالغفار صدر مرکزی انجمن تاجراتحاد ودیگران نے شرکت کی اور کہا کہ امت مسلمہ کی نجات اسوہ رسول ؐ پر چلنے میں ہے ۔

 

