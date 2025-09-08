صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پر لانے میں کامیاب

  • فیصل آباد
پینسرہ(نمائندہ دنیا)ضلعی انتظامیہ دونوں فریقین کو ٹیبل پر لانے میں کامیاب پاور لومز اونر اور مزدور راہنماوں کے درمیان مذاکرات اسسٹنٹ کمشنر صدر ذولقرین نے لیبر ڈائریکٹر اور ڈی ایس پی صدر کی موجودی میں پاور لومز اونر ایسوسی ایشن کے میاں عادل ،رانا شاہد۔۔۔

کاشف سرور،میاں محسن و دیگر جبکہ لیبر قومی موومنٹ کے رانا ریاض ،شیخ نثار ،ملک ممتاز کو آمنے سامنے بیٹھاتے ہوئے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے ہدایات کیں، دونوں فریقین کے درمیان خوشگوار ماحول میں مذاکرات ہوئے مذکرات کا اگلا راونڈ 8ستمبر کو ہو گا اہل علاقہ نے مذاکرات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا صنعتی امن و امان کے لئے ضروری ہے کہ فریقین تمام معاملات خوشاسلوبی سے طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں کاروبار چلیں گے تو ہی مزدور کا چولہا جلے گا ۔

 

