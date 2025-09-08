محکمہ لائیو سٹاک ، فوڈ اتھارٹی کامشترکہ چھاپہ ،9 من مردہ گوشت برآمد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )محکمہ لائیو سٹاک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مشترکہ آپریشن،9 من مردہ گوشت برآمد کرلیا۔ تھانہ روڈالہ کے علاقے سے احساس اداروں کی رپورٹ پر چک نمبر377گ ب کے قریب چھاپہ مار کر 9 من سے زائد مردہ جانور کا گوشت برآمدکرلیا گیا۔۔۔
جو ملزم گوشت کی دکانوں پر سپلائی کیلئے لیکر جارہے تھے ۔3 ملزم حسن ،ظفر اقبال اور شہباز کے خلاف تھانہ روڈالہ میں مقدمہ درج کرکے برآمد شدہ گوشت کو تلف کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سہیل ندیم نے کہا انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔