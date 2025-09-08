صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ لائیو سٹاک ، فوڈ اتھارٹی کامشترکہ چھاپہ ،9 من مردہ گوشت برآمد

  • فیصل آباد
محکمہ لائیو سٹاک ، فوڈ اتھارٹی کامشترکہ چھاپہ ،9 من مردہ گوشت برآمد

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )محکمہ لائیو سٹاک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مشترکہ آپریشن،9 من مردہ گوشت برآمد کرلیا۔ تھانہ روڈالہ کے علاقے سے احساس اداروں کی رپورٹ پر چک نمبر377گ ب کے قریب چھاپہ مار کر 9 من سے زائد مردہ جانور کا گوشت برآمدکرلیا گیا۔۔۔

جو ملزم گوشت کی دکانوں پر سپلائی کیلئے لیکر جارہے تھے ۔3 ملزم حسن ،ظفر اقبال اور شہباز کے خلاف تھانہ روڈالہ میں مقدمہ درج کرکے برآمد شدہ گوشت کو تلف کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سہیل ندیم نے کہا انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں

کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

کوٹ مومن :سیلاب متاثرین کیلئے قائم کیمپ جشن عید میلادالنبی ؐ

ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام جشنِ عید میلادالنبیؐ کی شاندار تقریبات

سالانہ تحفظ ختم نبو ت روڈ کارواں کا آغاز، ہزاروں افراد کی شرکت

پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم ، شہدائے اے پی ایس سکول میں کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر