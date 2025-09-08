سوشل سکیورٹی ہسپتال کے زیر اہتمام عید میلادالنبی ؐ کی تقریب
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )سوشل سکیورٹی ہسپتال جڑانوالہ کے زیر اہتمام جشن عید میلادالنبی ؐ کی تقریب ایم ایس ڈاکٹر فدا حسین کی زیر نگرانی ہوئی ۔
ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف نے بھرپور شرکت کی۔ نعت خواں حضرات نے محفل میں سماں باندھ دیا ۔تقریب سے خطاب کرتے ڈاکٹر فدا نے کہانبی کریم ؐ کے تشریف لانے سے کائنات میں روشنیاں آگئیں اندھیرے چھٹ گئے ظلم و ستم کا بازار بند ہوا ،عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی آج بھی اگر ہم تعلیمات مصطفوی کواپنائیں تو معاشرے میں سکون بحال ہو سکتا ہے ۔بعد ازاں ایم ایس نے مریضوں میں کھانا اور مٹھائی تقسیم کی۔