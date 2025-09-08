نامعلوم ملزم نے گلی میں کھیلتے بچے کو اغوا کرلیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم ملزم نے گلی میں کھیلتے بچے کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ افغان آباد میں ریحانہ کوثر کا 8 سالہ بیٹا علی حسن گلی میں کھیل رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزم نے اسے اغوا کرلیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
