دہشتگردی ایکٹ کے چار اشتہاری ملزم گرفتار کرلئے گئے

  • فیصل آباد
دہشتگردی ایکٹ کے چار اشتہاری ملزم گرفتار کرلئے گئے

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر پولیس نے دہشتگردی ایکٹ کے چار اشتہاری ملزموں کو گرفتار کر کے بڑی کامیابی حاصل کرلی۔

چند ماہ قبل تھانہ گڑھ پولیس نے بھریری علاقے میں اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی تھی جہاں پولیس پر حملہ کرکے ملزموں نے اپنے ساتھیوں کو چھڑوا لیا تھا۔ واقعے کے بعد پولیس نے گرفتاری کیلئے خفیہ ذرائع اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تعاقب جاری رکھا، بالآخر ایس ایچ او تھانہ گڑھ عثمان نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے چار ملزموں بنارس ، ثالث، دوست محمد اور جگدے کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق دیگر اشتہاریوں کی گرفتاری کیلئے سپیشل ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں۔ 

 

