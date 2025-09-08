دھاندرہ میں عید میلاد النبیؐ پرتقریبات، جلوس نکالا گیا
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)چک 66 ج ب دھاندرہ میں مرکزی میلاد کمیٹی کے زیراہتمام عید میلاد النبیؐ عقیدت و احترام سے منائی گئی،تقریبات کااہتمام،جلوس نکالا گیا۔۔۔
پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ۔فضا حضور ؐکی آمد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی ۔آقائے دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں گھروں،گلیوں اور محلوں کو خوبصورت جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ۔عید میلاد النبی ؐکے جلوس کی قیادت سرپرست اعلیٰ مرکزی میلاد کمیٹی و گدی نشین دربار بابا ست گر بادشاہ صاحبزادہ عظمت الٰہی قادری،صاحبزادہ اجمل،علامہ ڈاکٹر قمر الدین سیالوی، نامور نعت خواں حاجی اکرم حسان،ڈاکٹر بلال غفاری اور دیگر نے کی ۔ عید میلاد النبی ؐکا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مانے والا چوک میں اختتام پذیر ہوا اس موقع پر بارگاہِ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا جبکہ مساجد میں بھی میلاد النبیؐ کی آمد کی خوشی میں خصوصی محافلیں سجائی گئیں، علما کرام نے سیرت النبیؐ پر روشنی ڈالی،گلی،محلوں اور بازاروں کو برقی قمقموں سے خوبصورت انداز سجانے پر مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے انعامات تقسیم کئے گئے جبکہ مساجد میں محافل کے اختتام پر ملکی سلامتی اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لئے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔