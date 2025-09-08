صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھاندرہ میں عید میلاد النبیؐ پرتقریبات، جلوس نکالا گیا

  • فیصل آباد
دھاندرہ میں عید میلاد النبیؐ پرتقریبات، جلوس نکالا گیا

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)چک 66 ج ب دھاندرہ میں مرکزی میلاد کمیٹی کے زیراہتمام عید میلاد النبیؐ عقیدت و احترام سے منائی گئی،تقریبات کااہتمام،جلوس نکالا گیا۔۔۔

پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ۔فضا حضور ؐکی آمد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی ۔آقائے دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں گھروں،گلیوں اور محلوں کو خوبصورت جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ۔عید میلاد النبی ؐکے جلوس کی قیادت سرپرست اعلیٰ مرکزی میلاد کمیٹی و گدی نشین دربار بابا ست گر بادشاہ صاحبزادہ عظمت الٰہی قادری،صاحبزادہ اجمل،علامہ ڈاکٹر قمر الدین سیالوی، نامور نعت خواں حاجی اکرم حسان،ڈاکٹر بلال غفاری اور دیگر نے کی ۔ عید میلاد النبی ؐکا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مانے والا چوک میں اختتام پذیر ہوا اس موقع پر بارگاہِ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا جبکہ مساجد میں بھی میلاد النبیؐ کی آمد کی خوشی میں خصوصی محافلیں سجائی گئیں، علما کرام نے سیرت النبیؐ پر روشنی ڈالی،گلی،محلوں اور بازاروں کو برقی قمقموں سے خوبصورت انداز سجانے پر مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے انعامات تقسیم کئے گئے جبکہ مساجد میں محافل کے اختتام پر ملکی سلامتی اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لئے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کی کارروائی، غیر قانونی تعمیرات مسمار

حضور ؐکی ولادت کا دن ایمان کا حصہ، یوسف رضا گیلانی

اکھنڈ بھارت کا خواب پورا نہیں ہوگا، جنرل (ر) زبیر محمود

محکمہ لا ئیو سٹاک کا ایکشن، غیر معیاری پیداوار پر فیڈ مل سیل

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 3500لٹر ناقص دودھ تلف

اسلام آباد، 5اشتہاریوں سمیت 30جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر