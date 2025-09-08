چوک گھنٹہ گھر ،عید میلاد النبیؐ کا کیک کاٹنے کی تقریب
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم اتباعِ سنت پر صدق دل سے عمل پیرا ہوں، کیونکہ اسوہ حسنہ کی پیروی سے ہی دنیاوی و اخروی زندگی سنور سکتی ہے ۔
یہ بات اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر نے چوک گھنٹہ گھر میں مرکزی میلاد کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ 1500ویں جشن عید میلاد النبیؐ کا کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔تقریب میں سابق ایم پی اے میاں طاہر جمیل، صدر مرکزی میلاد کمیٹی منیر احمد نورانی، الحاج شیخ ظہیر سمیت دیگر ارکان اور عاشقانِ رسول کی بڑی تعداد موجود تھی۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ نبی آخرالزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت ہمارا ایمان ہے ، ہمیں سیرتِ طیبہ کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے ۔ سیرت مبارکہ ہمیں احترامِ انسانیت، صبر و تحمل، امن و محبت کا درس دیتی ہے ۔ لہذا عید میلاد النبیؐ کے موقع پر ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کا پختہ عزم کرنا چاہیے جو حبِ رسولؐ کا اہم ترین تقاضا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ معاشرتی امن و سلامتی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے اور خصوصاً مذہبی ایام و تہواروں پر حفاظتی اقدامات مزید سخت کیے جاتے ہیں تاہم اس ضمن میں کمیونٹی کا کردار بھی نہایت اہم ہے ۔