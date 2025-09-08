واسا سیلاب متاثرہ افراد کو پانی کی فراہمی میں مصروف
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق واسا فیصل آباد سرکاری تعطیلات کے باوجود سیلاب متاثرہ افراد کو پانی کی فراہمی میں مصروف عمل رہا۔
اس ضمن میں ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے واضع کیا کہ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل اور ڈی جی پنجاب واسا طیب فرید کی ہدایت پر واسا فیصل آباد انتظامیہ چنیوٹ جھنگ اور تاندلیانوالہ کے سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے پُرعزم ہے ۔ واٹر ڈسٹری بیوشن سٹاف کی جانب سے 3 واٹر باؤزر سے چنیوٹ اور جھنگ کے سیلاب متاثرین کو پانی فراہمی بلا تعطل کررہا ہے ۔ ایک واٹر ٹینکر چنیوٹ روڈ سے بھوانہ روڈ تک، دوسرا واٹر ٹینکر بھوانہ سے جھنگ تک جبکہ تیسرا واٹر ٹینکر چنیوٹ روڈ سے لاہور روڈ پر سیلاب متاثرین کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لئے مختص کئے گئے ہیں۔ اسی طرح تاندلیانوالہ اور ملحقہ دریائی علاقہ کے سیلاب متاثرین کو صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لئے واسا کے بوٹلنگ پلانٹ کی تیارکردہ ڈیڑھ لیٹر کی سینکڑوں بوتلیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ چاروں علاقوں کے سیلاب متاثرین کو صاف پینے کے پانی کی فراہمی روزانہ ترجیحی بنیادوں کے ساتھ مسلسل کی جارہی ہے ۔