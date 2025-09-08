ڈویژن بھر میں یوم دفاع کی تقریبات ، شہدا کو قربانیوں پر خراج عقیدت پیش
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی یوم دفاع پاکستان(6ستمبر)نہایت جوش و جذبہ اور ملی عقیدت کیساتھ منایا گیا۔
تحصیل سٹی،صدرسمندری، تاندلیانوالہ،چک جھمرہ، جڑانوالہ سمیت دیگر مقامات پر سرکاری و نجی کالجوں اور سکولوں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز، پرنسپلز،اساتذہ، طلبا و طالبات اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مختلف پروگرامز میں یوم دفاع کی اہمیت اجاگر کی گئی اور وطن کی حفاظت کیلئے شہدا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔اس موقع پر طلبا و طالبات نے ملی نغمے ، تقاریر اور خاکے پیش کیے ۔ مقررین نے کہا 6 ستمبر 1965ء ہماری تاریخ کا سنہری باب ہے جس میں پاک فوج اور عوام نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ پاک فوج نے جس طرح 1965ء میں جرات اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، اسی طرح 2025ء میں بھی مادرِ وطن کے دفاع میں بہادری اور قربانی کی نئی مثالیں قائم کرکے دشمن کو ہر محاذ پر ناکام بنایا ۔ انہوں نے کہا پاک فوج قوم کی ڈھال ہے ، جو ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتی ہے ،پاکستان کے دشمن جان لیں کہ ہماری بہادر افواج کسی بھی جارحیت کو کبھی برداشت نہیں کریں گی۔یوم دفاع پر شرکانے عہد کیا کہ وہ ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کیلئے ہر ممکن کردار ادا کرینگے ۔