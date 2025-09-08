سرکاری ہسپتالوں کی ناقص سکیورٹی ، عوام میں تشویش
فیصل آباد (بلال احمد سے )سرکاری ہسپتالوں میں سکیورٹی پر مامور نجی و سرکاری اہلکار بے دانت کے شیر ثابت ہوئے ۔ سول ہسپتال میں فائرنگ سے تین افراد کے قتل نے عوام کے تحفظ پر سوالات کھڑے کردیئے جبکہ سکیورٹی کے ناقص نظام کا پول بھی کھل گیا۔
ہسپتالوں میں قائم پولیس چوکیاں بھی بے مقصد دکھائی دینے لگیں۔سول ہسپتال میں مسلح افراد نے دن دیہاڑے فائرنگ کرکے تین افراد کو قتل کر دیا جبکہ دو کو شدید زخمی کردیا۔ اس واقعہ کے بعد ہسپتالوں کی سکیورٹی کی صورتحال پر کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں سکیورٹی کیلئے تین طرح کے اہلکار تعینات ہیں۔ سب سے پہلے نجی کمپنی کے گارڈز، جن میں سے صرف چند ایک کے پاس بندوق یا پستول موجود ہوتا ہے ، تاہم حیرت انگیز طور پر ان کو زیادہ سے زیادہ صرف تین گولیاں فراہم کی جاتی ہیں جبکہ باقی گارڈز مکمل طور پر نہتے کھڑے رہتے ہیں۔ انکے پاس کسی ہنگامی اطلاع کے لیے وائرلیس سیٹ تک موجود نہیں ہوتا۔سکیورٹی کی دوسری ذمہ داری سرکاری گارڈز پر عائد ہے جو کسی بھی سطح پر مؤثر نظر نہیں آتے اور زیادہ تر وقت ہسپتال آنے جانے والے مریضوں اور لواحقین سے چائے پانی کے نام پر پیسے وصول کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اسکے علاوہ الائیڈ اور ڈی ایچ کیو ہسپتال میں پولیس کی چوکیاں بھی قائم ہیں مگر وہاں تعینات اہلکار صرف وقت گزاری کرتے یا اپنے جاننے والوں کا علاج کرواتے دکھائی دیتے ہیں۔حالیہ واقعے نے ہسپتالوں میں سکیورٹی کی ناقص صورتحال پر مریضوں اور عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دونوں بڑی علاجگاہوں میں روزانہ جھگڑوں کے کیسز میڈیکو لیگل کیلئے آتے ہیں، اس سے قبل بھی مخالف گروپوں کے حملے رپورٹ ہوچکے ہیں مگر انتظامیہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس بار ہسپتال کے اندر فائرنگ اور ملز موں کا فرار انتہائی تشویشناک امر ہے ۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف انکوائری کی جائے اور ذمہ داروں کیخلاف سخت کارروائی کے ساتھ آئندہ کے لیے سکیورٹی مؤثر بنائی جائے ۔