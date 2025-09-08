صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ہسپتالوں کی ناقص سکیورٹی ، عوام میں تشویش

  • فیصل آباد
سرکاری ہسپتالوں کی ناقص سکیورٹی ، عوام میں تشویش

فیصل آباد (بلال احمد سے )سرکاری ہسپتالوں میں سکیورٹی پر مامور نجی و سرکاری اہلکار بے دانت کے شیر ثابت ہوئے ۔ سول ہسپتال میں فائرنگ سے تین افراد کے قتل نے عوام کے تحفظ پر سوالات کھڑے کردیئے جبکہ سکیورٹی کے ناقص نظام کا پول بھی کھل گیا۔

 ہسپتالوں میں قائم پولیس چوکیاں بھی بے مقصد دکھائی دینے لگیں۔سول ہسپتال میں مسلح افراد نے دن دیہاڑے فائرنگ کرکے تین افراد کو قتل کر دیا جبکہ دو کو شدید زخمی کردیا۔ اس واقعہ کے بعد ہسپتالوں کی سکیورٹی کی صورتحال پر کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں سکیورٹی کیلئے تین طرح کے اہلکار تعینات ہیں۔ سب سے پہلے نجی کمپنی کے گارڈز، جن میں سے صرف چند ایک کے پاس بندوق یا پستول موجود ہوتا ہے ، تاہم حیرت انگیز طور پر ان کو زیادہ سے زیادہ صرف تین گولیاں فراہم کی جاتی ہیں جبکہ باقی گارڈز مکمل طور پر نہتے کھڑے رہتے ہیں۔ انکے پاس کسی ہنگامی اطلاع کے لیے وائرلیس سیٹ تک موجود نہیں ہوتا۔سکیورٹی کی دوسری ذمہ داری سرکاری گارڈز پر عائد ہے جو کسی بھی سطح پر مؤثر نظر نہیں آتے اور زیادہ تر وقت ہسپتال آنے جانے والے مریضوں اور لواحقین سے چائے پانی کے نام پر پیسے وصول کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اسکے علاوہ الائیڈ اور ڈی ایچ کیو ہسپتال میں پولیس کی چوکیاں بھی قائم ہیں مگر وہاں تعینات اہلکار صرف وقت گزاری کرتے یا اپنے جاننے والوں کا علاج کرواتے دکھائی دیتے ہیں۔حالیہ واقعے نے ہسپتالوں میں سکیورٹی کی ناقص صورتحال پر مریضوں اور عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دونوں بڑی علاجگاہوں میں روزانہ جھگڑوں کے کیسز میڈیکو لیگل کیلئے آتے ہیں، اس سے قبل بھی مخالف گروپوں کے حملے رپورٹ ہوچکے ہیں مگر انتظامیہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس بار ہسپتال کے اندر فائرنگ اور ملز موں کا فرار انتہائی تشویشناک امر ہے ۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف انکوائری کی جائے اور ذمہ داروں کیخلاف سخت کارروائی کے ساتھ آئندہ کے لیے سکیورٹی مؤثر بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم

چودھری شافع کا ضلع گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر