  • فیصل آباد
کمسن بچے اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنادیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کمسن بچے اور خاتون کوزیادتی کا نشانہ بنادیا گیا۔ کھرڑیانوالہ کے علاقے چک نمبر 216 رب کی رہائشی مسرت بی بی نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 ملزم نے اس کے چھ سالہ بیٹے کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گیا۔ تھانہ ستیانہ کے علاقے چک نمبر 39 گ ب کی رہائشی یاسمین نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسے قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

