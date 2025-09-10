صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی ازکیٰ سحرنے سیلاب متاثرین کوراشن تقسیم کیا

  • فیصل آباد
اے سی ازکیٰ سحرنے سیلاب متاثرین کوراشن تقسیم کیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ ازکیٰ سحرنے تحصیل کے مختلف دیہاتوں اور نواحی علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرہ خاندانوں میں کھانے پینے کی اشیا اور راشن تقسیم کیا۔

اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا ہے ۔ متاثرہ دیہات کے مکینوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ضلعی انتظامیہ انکی بحالی تک مسلسل ساتھ کھڑی رہے گی۔دورے کے دوران متاثرین میں پکے پکائے کھانے ، خشک راشن اور روزمرہ استعمال کی دیگر ضروری اشیا تقسیم کی گئیں جبکہ خواتین، بچوں اور بزرگوں کی ضروریات کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ 

 

