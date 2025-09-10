چورو ں نے شہری کو موٹر سا ئیکل سے محرو م کر دیا
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)چورو ں نے شہری کو موٹر سا ئیکل سے محرو م کر دیا۔ معلو م ہوا ہے کہ محلہ بلا ل پارک کے اعجاز نے مو ٹر سا ئیکل اپنے گھر کے باہر کھڑی کر رکھی جو چورموقع پا کر چوری کرکے فرار ہو گئے سٹی پولیس گوجرہ نے مقدمہ درج کرکے تلاش شروع کردی ۔
