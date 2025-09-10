صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خان دا چک کے قریب عارضی پُل تعمیر کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ دنیا )کمالیہ چیچہ وطنی روڈ پر خان دا چک کے قریب 48 گھنٹوں میں عارضی پُل تعمیر کرنے کا فیصلہ،سیلابی ریلے کے بعد آمدورفت کی مشکلات مسلسل بارشوں اور حالیہ سیلابی ریلے کے باعث۔۔۔

 کمالیہ-چیچہ وطنی روڈ شدید متاثر ہوا، جہاں پانی کے بہاؤ نے سڑک توڑ کر اپنا راستہ بنا لیا۔ اس وجہ سے آمدورفت معطل ہوگئی اور مقامی آبادی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔محکمہ ہائی ویز کے مطابق متاثرہ حصے کی فوری بحالی کے لیے خان دا چک کے قریب ایک عارضی پُل تعمیر کیا جا رہا ہے ، جو آئندہ 48 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔

 

