سعید بخشی کی بیٹی کی وفات پر مولانا الیاس چنیوٹی ودیگرکااظہارتعزیت

  • فیصل آباد
سعید بخشی کی بیٹی کی وفات پر مولانا الیاس چنیوٹی ودیگرکااظہارتعزیت

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سردار سعید بخشی کی بیٹی سردار بلال بخشی کی بڑی ہمشیرہ کی نماز جنازہ میں مسلم لیگ ن کے ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی نے خصوصی شرکت کی لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔

انہوں نے اس موقع پر سردار احمد بخشی سردار علی بخشی سردار حیدر بخشی سے بھی اظہار تعزیت کیا ۔نمازجنازہ میں ملک عمران ذیشان ایڈووکیٹ رانا ادریس قاری عثمان گوگا ،سونو شاہ زہیب شاہ ،قیصر دھامنہ اقبال چوہدری ابوبکر رانا شفقت میاں حسنین صاحبزادہ پیر زبیر، حاجی ساجد ،عرفان اختر دھامنہ ، سرفراز،مزمل سلارہ ، عامر صدیقی و دیگر نے بھی شرکت کی اور مرحومہ کی درجات بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔

