7 لیٹر ایکسپائر مشروبات تلف ، 83ہزارکے جرمانے

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن کاروبار کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا کہ دودھ بردار گاڑیوں سمیت 133 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔

صفائی اور سٹوریج کے ناقص انتظامات ممنوع چائنیز سالٹ کے استعمال پر فوڈ پوائنٹس کو جرمانے عائدکئے گئے ۔ ملازمین کے میڈیکلز بھی عدم موجود پائے گئے ۔قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 83ہزارکے جرمانے کئے گئے ۔علاوہ ازیں 7 لیٹر ایکسپائر مشروبات کو برآمد کر کے تلف کیاگیا۔اسی طرح دودھ کے سیمپل ناقص پائے جانے پر ملک شاپس اور دودھ بردار گاڑیوں کو جرمانے عائد کئے گئے ۔

 

