نیو سبز منڈی میں بدنام جواری کے کارندے اڈے چلانے میں مصروف

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا)نیو سبز منڈی میں بدنام زمانہ جواری الیاس سجاول وغیر ہ اپنے کارندوں کے ہمراہ جوا اڈے چلانے میں مصروف ہیں جبکہ پولیس روک تھام میں ناکام ہو چکی۔

ملزم اپنے کارندوں کے ہمراہ منڈی میں تہہ خانے اور دکانیں کرایہ پر حاصل کر کے جوا کروا کر شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہے جبکہ پولیس اصل ملزموں کو گرفتار کرنے کی بجائے جوا میں شامل افراد کو گرفتار کر کے فرضی کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے ۔پولیس کی ملی بھگت سے جوا کا دھندہ ذور پکڑ رہا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سی پی او فوری نوٹس لیکرکارروائی کاحکم دیں۔

