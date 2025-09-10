صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچے مکان کی چھت گرنے سے لڑکی جاں بحق، خاتون زخمی

  • فیصل آباد
کچے مکان کی چھت گرنے سے لڑکی جاں بحق، خاتون زخمی

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ کے نواحی علاقہ موضع کالو والا میں خراب موسم کے باعث کچے مکان کی چھت گرنے سے 17 سالہ لڑکی جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔

ریسکیو 1122 کے کنٹرول روم کو اطلاع موصول ہوئی کہ خراب موسم کے دوران ایک کچے مکان کی چھت گر گئی ہے اطلاع ملتے ہی قریبی ایمبولینس کو روانہ کیا گیا اور ریسکیو عملے نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں حادثے میں 17 سالہ رباب دختر عمر دراز سر پر چوٹ لگنے کے باعث موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی اہل خانہ نے لاش کو ہسپتال منتقل کرنے سے انکار کر دیا جبکہ 55 سالہ خورشید بی بی زوجہ حق نواز کو زخمی حالت میں ابتدائی طبی امداد کے بعد ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ منتقل کر دیا گیا۔

 

