آٹے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ، شہری پریشان
ہو کمالیہ(نمائندہ دنیا ) آٹے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ سے شہری پریشان ہونے لگے ۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ شہر و گردونواح میں بھی آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
شہر اور گردونواح کی مارکیٹوں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 سے 350 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے جس سے عام شہری سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ پر چون سطح پر بعض دکاندار مقررہ نرخ سے بھی زائد قیمت پر آٹا فروخت کر رہے ہیں ، جس پر عوام نے شدید احتجاج کیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی سبزی، دالیں اور گھی کے نرخ آسمان کو چھورہے تھے ، اب آٹا جیسی بنیادی ضرورت کی چیز بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے ۔ مہنگائی کے بوجھ نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کر دیا ہے ۔ فلور ملز مالکان کے مطابق گندم کی کمی اور مہنگے داموں خریداری اس اضافے کی بڑی وجہ ہے ، عوامی و سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور نرخوں میں استحکام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تا کہ غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف مل سکے ۔