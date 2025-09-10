لاکھوں کے ڈاکے چوریاں مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار زخمی
فیصل آباد،ستیانہ(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا) ڈکیتی چوری کی درجن بھر وارداتوں میں لاکھوں روپے ، سامان لوٹ لیاگیا۔موٹر سائیکل سوار ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہوگیا۔تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کی حدود میں چک 392 گ ب کے قریب دو مسلح افراد نے موٹر سائیکل سوار سے تین لاکھ روپے نقدی چھین لی۔
ولایت کی جانب سے پولیس کو اطلاع دی گئی کہ اسکے کزن طاہر امین سکنہ چک 392 گ ب کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا گیا مزاحمت پر ڈاکوؤں نے پستول سے فائرنگ کر دی گولیاں طاہر کی دائیں ہتھیلی، دائیں ران اور دائیں کولہے پر لگیں اسے ٹی ایچ کیو ہسپتال تاندلیانوالہ منتقل کردیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے بدر کالونی میں اظہر سلیم کی دکان کے تالے توڑ کر گھی، چینی، سگریٹ، نقدی اور دیگر لاکھوں روپے کا سامان چوری کر لیاگیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے رسول پورہ میں جہانگیر کی فیکٹری کے تالے توڑ کر ملزم لاکھوں کی موٹریں، پنکھے بجلی کی تاریں، ہیٹر اور دیگر سامان لے گئے ۔ محلہ فیض آباد میں فیسکو کی جانب سے نصب کیا گیا لاکھوں کا بجلی کا ٹرانسفارمر رات کی تاریکی میں چوری ہوگا۔ تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے ڈاکٹر چوک کے رہائشی بلال نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر کے باہر کار کھڑی کر کے گھر داخل ہو گیا۔ چور اسکی کار لے گئے ۔تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے چک نمبر 128 گ ب کے رہائشی شکیل کے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ جس کا فائدہ اٹھاتے چور گھر سے نقدی موبائل فون و دیگر سامان لے گئے ۔ تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقے چک نمبر 399 گ ب میں قائم سکول سے چور واٹر پمپ، پنکھے ، بجلی کی تاریں، کیمرے اور دیگر سامان لے گئے ۔ تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے عثمانیہ پارک کے قریب عبدالرحمن نامی شہری موبائل فون پر کال سنتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزم نے جھپٹا مار کر اس سے موبائل فون چھین لیا ۔