سیلابی پانی سے 3لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں شدید متاثر
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آنے لگی تاہم متاثرہ علاقوں میں مکینوں کی پریشانیاں کم نہ ہوسکیں3 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں شدید متاثر، زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔
انتظامیہ کی جانب سے سیلاب زدگان کیلئے بنیادی ضروریات راشن اور ادویات کی فراہمی بھی نہ ہونے کے برابر ہے روایتی کارروائیاں اور فلیکس تو نظر آتے ہیں مگر یہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں متاثرہ علاقوں میں سیلاب سے سب کچھ ختم ہو گیا لوگ سڑکوں پر سونے کو مجبور ہیں تاریخی اور پسماندہ ضلع جھنگ اس وقت بدترین سیلابی بحران سے گزر رہا ہے ضلع جھنگ 40فیصد سے زائد آبادی سیلاب سے متاثر ہوئی ہے ڈوبنے والے علاقوں سے پانی کچھ کم ہونا شروع ہواہے سیلاب کے گزرنے کے بعد لوگوں کی بحالی وبائی امراض اور دیگر بے شمار مسائل کا سامنا ہے مگر حکومت کی جانب سے فوٹو سیشنز اور بڑی بڑی میٹنگز ہی نظر آ رہی ہیں جبکہ سیلاب متاثرین اس کسمپرسی کی حالت میں نظریں حکومتی امداد کی منتظر ہیں ۔متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ شفاف بلاامتیاز اور میرٹ پر امدادی کی جائے تاکہ متاثرین کے دکھوں کا کچھ مداوا بھی ہوسکے ۔