5ہزار سیلاب متاثرہ خاندانوں کوخوراک فراہم کرچکے :ڈی سی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے میڈیا بریفنگ میں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لئے اب تک کے اقدامات سے آگاہ کیا۔
انہوں نے کہا اﷲ کی رحمت سے بروقت انخلا سے بڑے نقصان سے بچ گئے ۔براہ راست سیلاب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ریسکیو کے بعد ہر گھر تک ریلیف کا فیصلہ کیاجس میں الحمدﷲ کامیاب بھی ہوئے ۔انہوں نے بتایا کہ اب تک 5000 خاندانوں کو خوراک فراہم کرچکے ہیں جبکہ متاثرین کو تین وقت کا معیاری کھانا فراہم کیا جارہا ہے جس کے لئے مخیر حضرات کے تعاون کے بھی مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا زمینی رابطہ منقطع ہونے پرخود نقشہ کے ذریعہ ہیلی کاپٹر سے راشن تقسیم کا کامیاب آپریشن مکمل کرایااور اب اگلا مرحلہ راستوں کو بحال کراناہے جس کے لئے 6 ٹیمیں آج رات تک سب راستے کلیئر کردیں گی۔انہوں نے کہا 25 کے قریب سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہوئیں جن میں سے 14 بحال کردی گئیں باقی بھی تین چار دن میں بحال ہوجائیں گی۔مویشیوں کیلئے چارہ کی سو فیصد فراہمی کے چیلنج سے نمٹنے کے لئے ہنگامی اقدامات جاری ہیں۔ سیلاب متاثرین میں 2500 ٹینٹ تقسیم کئے جاچکے ہیں۔ متاثرین کی مکمل بحالی تک فیلڈ میں رہیں گے ۔سیلابی علاقوں کے سکولوں کو ترجیحی بنیادوں پر کھولا جارہا ہے ۔ اربن یونٹ کی ٹیم جلد متاثرہ علاقوں کا دورہ کرکے باقاعدہ سروے شروع کردے گی۔