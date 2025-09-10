صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاشت شدہ سبزیاں بھی سیلابی پانی کی نظر ہوکر بہہ گئیں

  • فیصل آباد
کاشت شدہ سبزیاں بھی سیلابی پانی کی نظر ہوکر بہہ گئیں

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ میں سیلاب کے باعث 3لاکھ 90 ہزار ایکڑ رقبہ زیر آب آیا۔ جس میں 2لاکھ 85 ہزار855 ایکڑ رقبہ زیر آب آنے کے باعث کاشت کی گئی فصلوں کو نا صرف نقصان ہوا بلکہ کاشت شدہ سبزیاں بھی سیلابی پانی کی نظر ہوکر بہہ گئیں۔

مقامی سبزیاں ضائع ہونے سے انسانی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے سبزیاں دوسرے شہروں سے لائی جاتی ہیں جن پر اخراجات زیادہ آنے اور مہنگے داموں ملنے کے باعث مہنگے داموں فروخت کرنا مجبوری بن چکا ہے مہنگائی ھونے کی وجہ سے سبزیاں بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باھر ھو چکی ہیں۔ہر کھانے کی ضرورت پیاز سو روپے کلو، ٹماٹر 300،لہسن چار سو،آلو 150،پالک 80،کدو100،گوبھی 200،کریلے 200،بند گوبھی150،بیگن 150،شملہ مرچ200،کھیرا200،بھنڈی200،آروی200،ادرک 600،ٹینڈے 600،شلجم200اور سبز مرچ200.روپے کلو میں فروخت ہورہی ہیزں مزدور اور غریب کیلئے ایک وقت کی سبزی خریدنا بھی ناممکن ہوچکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سنگین نوعیت کے معاملات ،از سر نو انکوائریاں مکمل کرنیکی ہدایت

مہنگاآٹا، ڈھائی لاکھ سے زائد جرمانے،4مقامات سیل

پاک ایتھوپیا تعلقات مزید مستحکم ہونگے ،چیئر مین سینیٹ

خواتین کو پیچھے رکھ کر ملک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں،وزیر قانون

ماحولیاتی معیار کی بہتری کیلئے جامع منصوبہ بندی پر عمل پیرا،رندھاوا

ڈینگی کے 42مریض زیرعلاج،موثر اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر