کاشت شدہ سبزیاں بھی سیلابی پانی کی نظر ہوکر بہہ گئیں
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ میں سیلاب کے باعث 3لاکھ 90 ہزار ایکڑ رقبہ زیر آب آیا۔ جس میں 2لاکھ 85 ہزار855 ایکڑ رقبہ زیر آب آنے کے باعث کاشت کی گئی فصلوں کو نا صرف نقصان ہوا بلکہ کاشت شدہ سبزیاں بھی سیلابی پانی کی نظر ہوکر بہہ گئیں۔
مقامی سبزیاں ضائع ہونے سے انسانی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے سبزیاں دوسرے شہروں سے لائی جاتی ہیں جن پر اخراجات زیادہ آنے اور مہنگے داموں ملنے کے باعث مہنگے داموں فروخت کرنا مجبوری بن چکا ہے مہنگائی ھونے کی وجہ سے سبزیاں بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باھر ھو چکی ہیں۔ہر کھانے کی ضرورت پیاز سو روپے کلو، ٹماٹر 300،لہسن چار سو،آلو 150،پالک 80،کدو100،گوبھی 200،کریلے 200،بند گوبھی150،بیگن 150،شملہ مرچ200،کھیرا200،بھنڈی200،آروی200،ادرک 600،ٹینڈے 600،شلجم200اور سبز مرچ200.روپے کلو میں فروخت ہورہی ہیزں مزدور اور غریب کیلئے ایک وقت کی سبزی خریدنا بھی ناممکن ہوچکا ہے ۔