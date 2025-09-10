صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
سی سی ڈی پولیس کا مقابلہ، وارداتوں کاملزم زخمی ، گرفتار

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا )سی سی ڈی پولیس کا دو موٹر سا ئیکل سوارافرا سے مقابلہ، وارداتوں میں مطلوب ملزم زخمی حالت میں گرفتار دوسرا فرار ہو گیا۔

 انچاج سی سی ڈی گوجرہ انسپکٹر وسیم سرور اپنی ٹیم کے ہمراہ چک نمبر 371 ج ب مو نگی روڈ پر گشت کر نے میں مصروف تھا کہ دو مشکوک موٹر سا ئیکل سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہو ں نے پولیس پارٹی پر فا ئرنگ شروع کردی اور موٹر سا ئیکل بھگا لی پولیس پارٹی نے پیچھا کیا تو انی پلی کے قریب دونو ں موٹر سا ئیکل سوار گر گئے پولیس نے زخمی ہو نے وا لے کو گرفتار کرلیا جبکہ اسکا ساتھی اندھیرے کا فا ئدہ اٹھا تے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا زخمی کی شنا خت آ ٓصف سکنہ چک نمبر 510 گ ب تا ندلیا نوا لہ سے ہو ئی جو ڈویژن بھر کے تھا نو ں کو مختلف مقدمات میں مطلو ب بیا ن کیا جاتا ہے ۔ زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتا ل منتقل کردیا گیا اور فرار ہونے والے ملزم کی تلا ش جا ری ہے ۔

 

