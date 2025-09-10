صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار الیکشن،ملک غلام عباس کی حمایت کا اعلان

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )صدر آئی ایل ایم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ نے پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں چنیوٹ سیٹ کے امیدوار ملک غلام عباس نسوآنہ کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے کہا ہے کہ۔۔۔

 وکلاء برادری کے اصل نمائندے وہی ہوتے ہیں جو خدمت اور جدوجہد کی بنیاد پر اپنا مقام بناتے ہیں، ملک غلام عباس نسوآنہ اس اعتبار سے ایک مثالی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ اصولی سیاست کو فروغ دیا اور وکلاء کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا،انہوں نے کہا کہ ملک غلام عباس نسوآنہ چار مرتبہ منتخب ہو کر پنجاب بار کونسل میں نمائندگی کر چکے ہیں اور ہر بار وکلاء کی فلاح و بہبود، مسائل کے حل اور بار ایسوسی ایشنز کے استحکام کے لیے گرانقدر اقدامات کیے ، ان کے دور میں وکلاء کو درپیش بنیادی سہولیات کی فراہمی، نوجوان وکلاء کی رہنمائی، فلاحی فنڈز کی تقسیم اور بار رومز کی بہتری جیسے عملی اقدامات ان کی خدمات کا روشن ثبوت ہیں، انہوں نے وکلاء برادری سے اپیل کی کہ وہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں چنیوٹ سیٹ کے امیدوار ملک غلام عباس نسوآنہ کو کامیاب بنائیں تاکہ ایک بار پھر وکلاء کی حقیقی نمائندگی اور خدمت کا سلسلہ جاری رہ سکے ۔

 

