صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلور ملز کو سرکاری نرخوں پرگندم کی فراہمی جاری

  • فیصل آباد
فلور ملز کو سرکاری نرخوں پرگندم کی فراہمی جاری

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی نگرانی میں فلور ملز کو سرکاری نرخوں کے مطابق گندم کی فراہمی جاری ہے تاکہ عوام کو آٹا سستے داموں وافر مقدار میں دستیاب ہو سکے۔

ضلعی انتظامیہ نے اب تک مختلف فلور ملوں کو 430۔5 میٹرک ٹن گندم فراہم کی ہے جس سے 30 ہزار سے زائد آٹے کے تھیلے تیار ہو کر مارکیٹ میں فراہم کیے جا چکے ہیں، ان میں 10 کلو اور 20 کلو کے تھیلے شامل ہیں۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ ضلی انتظامیہ آٹے کی دستیابی اور سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے ۔ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شمائلہ بانو کے مطابق گندم کی قیمت3000 روپے من گندم مقرر ہے ، مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 ، 20 کلو کا تھیلا 1810 اور 100 گرام وزنی روٹی 14 روپے میں دستیاب ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بارش کے دوران ایمرجنسی ٹریفک پلان فعال

نیو کراچی صنعتی ایریا میں خوفناک آتشزدگی،متاثرہ عمارت زمین بوس،فائر فائٹرز سمیت6افراد زخمی

جامعہ کراچی انتظامیہ نے قبضہ مافیا سے زمین واگزار کرالی

نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل کے تحت سیمینار

گلستان جوہر میں عمارت دھنسنے لگی،300مکین بے گھر

تعلیمی اداروں پر حملوں کے مقابلے کیلئے مشترکہ اقدامات ناگزیر،وزیر اعلیٰ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر