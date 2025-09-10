فلور ملز کو سرکاری نرخوں پرگندم کی فراہمی جاری
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی نگرانی میں فلور ملز کو سرکاری نرخوں کے مطابق گندم کی فراہمی جاری ہے تاکہ عوام کو آٹا سستے داموں وافر مقدار میں دستیاب ہو سکے۔
ضلعی انتظامیہ نے اب تک مختلف فلور ملوں کو 430۔5 میٹرک ٹن گندم فراہم کی ہے جس سے 30 ہزار سے زائد آٹے کے تھیلے تیار ہو کر مارکیٹ میں فراہم کیے جا چکے ہیں، ان میں 10 کلو اور 20 کلو کے تھیلے شامل ہیں۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ ضلی انتظامیہ آٹے کی دستیابی اور سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے ۔ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شمائلہ بانو کے مطابق گندم کی قیمت3000 روپے من گندم مقرر ہے ، مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 ، 20 کلو کا تھیلا 1810 اور 100 گرام وزنی روٹی 14 روپے میں دستیاب ہے ۔