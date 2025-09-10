صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ بار ہال میں محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عابد جمیل مہوٹہ ایڈ ووکیٹ کی طرف سے ڈسٹرکٹ بار ہال میں محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد کیا گیا۔

 اس موقع پروفیسر صاحبزادہ حمیدالدین رضوی ایڈووکیٹ نے خطاب کرتے کہا رسول کریم ؐ کی آمد انسانیت پر اﷲ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے ، آپ ؐنے گمراہیوں میں بھٹکتی انسانیت کو نجات و فلاح کی روشن شاہراہ عطا فرمائی، حضور اکرمؐ کی سیرت و اسوہ حسنہ ایک کامل دستورِ حیات ہے جس پر عمل سے دنیا و آخرت میں کامیابی ممکن ہے اور آپؐ کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے ۔محفل سے صدر ڈسٹرکٹ بار مہر رب نواز دادوآنہ ، عابد جمیل خان مہوٹہ اور سید احمد ابرار نقوی نے بھی خطاب کیا، نقابت کے فرائض رانا ضیا الرحمن نے انجام دئیے ، اس موقع وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے محفل کو رونق بخشی۔

 

