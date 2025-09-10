صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھرڑیانوالہ :بجلی کے بھاری بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں

  • فیصل آباد
کھرڑیانوالہ :بجلی کے بھاری بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں

کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا ) بجلی کے آنے والے بھاری بلوں نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں، صارفین بل دیکھ کر سر تھام کر بیٹھ گئے ۔صارفین کا کہنا تھا کہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر رکھاہے۔

کبھی پیٹرول مہنگا کبھی گیس مہنگا کبھی بجلی مہنگی جبکہ ان چیزوں کے علادہ بھی اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے ۔ شہریوں کی مشکلات میں کمی ہونی چاہئے بجلی کے بلوں میں ہر دفعہ اضافہ کر دیا جاتا ہے مہنگا ئی سے شہری بجلی کا بل ادا کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو چکی ہے بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے اوپر سے بجلی کے بلوں نے شہریوں کاجینا حرام کر دیا ہے ۔ علاقہ مکینوں چاند اشفاق ،یاسر علی ، رمضان ودیگرنے وزیر اعظم سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

