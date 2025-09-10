صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھمرہ روڈ سیوریج لائن کا کام مکمل نہ ہونا نااہلی، ڈاکٹر سعید

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا ) امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سعید ،رانا عبدالوحید نائب امیر صوبہ پنجاب نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جھمرہ روڈ سیوریج لائن کا کام مکمل نہ ہونا، کام کا نہایت سست روی سے ہونا انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت ہے۔

 جھمرہ روڈ شہر کی مصروف ترین شاہراہ ہے ، تمام ٹریفک کا ایک طرف چلنا اب تک کئی حادثات کا باعث بن چکا ہے ۔سول ہسپتال کے سامنے سڑک کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ ہے ۔ ہر وقت ٹریفک جام رہتی ہے اوپر سے حالیہ بارشوں سے تو صورتحال اور بھی گھمبیر ہو چکی ہے ، ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا ہے ۔ مزید یہ کہ سیوریج لائن میں ناقص میٹریل کا استعمال کیا جارہاہے ۔ پلاننگ نہ ہونا اور من پسند افراد کو ٹھیکے دینا شہر کی تباہی کا پیش خیمہ ہے ۔ارباب اختیار سے پر زورمطالبہ ہے کہ مذکورہ سڑک کا مکمل آڈٹ کروایاجائے اورکام کو جلد از جلد نمٹا کرٹریفک کے لیے بحال کیا جائے ۔

 

