گندم کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ،عوام نئے عذاب میں مبتلا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گندم کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نے عوام کو نئے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گزشتہ برس گندم کی قیمت 5 ہزار روپے من تک پہنچنے کے بعد بیکری مالکان نے آٹے کی مہنگائی کا جواز بنا کر اپنی مصنوعات کے ریٹس آسمان پر پہنچا دیئے تھے۔
رواں برس گندم سستی ہو کر 2400 روپے من پر آ گئی تو کسی نے نرخ کم کرنے کی زحمت نہ کی تاہم اب جیسے ہی گندم دوبارہ 3100 سے 3200 روپے من تک پہنچی تو بیکری مصنوعات کے نرخ پھر بڑھا دیئے گئے ہیں۔فیصل آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 سے بڑھ کر 1900 روپے تک پہنچ چکا ہے ، ساتھ ہی عام سادہ برگر بن کی قیمت 15 سے بڑھ کر 20 ، چھوٹی پیسٹری 40 سے 60 ، ایک پاؤنڈ کیک 600 سے بڑھ کر 750 اور بسکٹ کا ریٹ550 سے بڑھ کر 800 روپے کلو ہو گیا ہے ۔ عوام کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت کم ہو یا زیادہ بیکری مالکان کا کام صرف نرخ بڑھانا ہے ۔ بیکری مالکان اپنی صفائی میں کہتے ہیں کہ انہیں آٹے کے ساتھ ساتھ بجلی، گیس، پیکنگ میٹیریل اور دیگر خام مال کی بڑھتی لاگت نے بھی مجبور کیا ہے لیکن شہریوں کے نزدیک یہ محض بہانہ ہے کیونکہ جب گندم 2400 روپے پر آئی تھی تو کسی نے ریلیف نہیں دیا جبکہ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ بیکری مصنوعات کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ناجائز منافع خوری کیخلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں لیکن عوامی حلقے کہتے ہیں کہ یہ بیانات صرف کاغذوں تک محدود ہیں اور عملی طور پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بیکری مالکان کو ریٹس کم کرنے پر مجبور کیا جائے ۔